UFFICIALE: Viterbese, dalla Triestina arriva Valentini

Alex Valentini è un nuovo giocatore della Viterbese Castrense. A comunicarlo la società laziale attraverso una nota: "La A.S. Viterbese Castrense comunica di aver acquisito dall’U.S. Triestina Calcio 1918, con la formula del prestito secco, il portiere Alex Valentini. L’estremo difensore classe ’88 arriva alla corte di mister Calabro dopo aver collezionato quasi 230 trenta presenze tra campionato di Serie B e Serie C. Tra le due serie Valentini ha difeso i pali di Pro Vercelli, Spezia, Cittadella, Vicenza e Triestina. Nella sua carriera il portiere originario di Guastalla ha indossato anche la maglia del Lugano, squadra militante nella massima serie del campionato svizzero. La A.S. Viterbese Castrense comunica, inoltre, che contestualmente all’arrivo di Alex Valentini, è stato ceduto all’ U.S. Triestina Calcio 1918, con la formula del prestito con diritto di riscatto, il terzino Michele Messina".