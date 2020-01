© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nuova esperienza in C per Cristian Bunino, ufficializzato nella conferenza stampa odierna dalla Viterbese. Come riferisce sportviterbo.it, queste le prime parole del calciatore in gialloblù: "Felice di essere qui! Ora voglio dare il mio contributo a questa squadra e giocarci i playoff. Ieri mi sono allenato a Padova e oggi sono stato già con i miei nuovi compagni della Viterbese: un bel gruppo. Facciamo questi mesi fatti bene, poi a giugno ne riparleremo".