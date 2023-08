ufficiale Brindisi, colpo in attacco. Dal Lecco arriva Bunino in prestito

vedi letture

Il Brindisi ha piazzato un colpo importante per rinforzare l'attacco trovando l'accordo col Lecco per Bunino. Il classe '96 lo scorso anno ha contribuito con due reti in 17 presenze alla promozione in Serie B dei blucelesti e ha una grande esperienza in terza serie. Questa la nota del club:

"SS Brindisi FC comunica di aver acquisito a titolo temporaneo le prestazioni del calciatore Cristian Bunino, attaccante classe 1996, giunto in biancazzurro dal Lecco. In carriera ha vestito le maglie di Lecco, Pro Vercelli, Fermana, Pescara, Monopoli, Teramo, Viterbese, Padova, Juventus U23, Alessandria, Robur Siena e Livorno. Bunino si legherà al club sino al 30 Giugno 2024. Il club adriatico augura buon lavoro al nuovo arrivato in casa biancazzurra".