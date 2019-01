Un campionato... a metà! Tutte le gare ancora da recuperare

© foto di Andrea Rosito

La lunga sosta invernale sta per terminare, e questo weekend scenderà in campo la Serie C, con la 21^ giornata (2^ del girone di ritorno) ai nastri di partenza.

Ma ieri si è giocata la gara Viterbese-Reggina, una delle tante gare che ancora mancavano per poter completare tutti i varie turni che, a causa dei lunghi processi di ripescaggi e riammissioni (conclusi con un niente di fatto), hanno subito slittamenti: è andata in archivio la 3^ giornata.

Ripercorriamo i match che ancora devono essere giocati per poter avere l'effettivo quadro completo della situazione, ricordando che dalla 10^ sono scese tutte in campo le 59 partecipanti al torneo:

4^ GIORNATA

Girone A

Cuneo - Entella

5^ GIORNATA

Girone A

Virtus Entella - Pistoiese

Girone C

Siracusa - Viterbese

6^ GIORNATA

Girone A

Pro Piacenza - Virtus Entella

Girone C

Viterbese - Monopoli

7^ GIORNATA

Girone A

Pro Vercelli - Virtus Entella

Girone C

Virtus Francavilla - Viterbese

8^ GIORNATA

Girone A

Virtus Entella - Lucchese

Girone C

Viterbese - Cavese

9^ GIORNATA

Girone A

Novara - Pro Piacenza

Piacenza - Virtus Entella

Pisa - Pro Vercelli

Robur Siena - Pistoiese

Girone B

Ternana - Sambenedettese

Girone C

Catania - Viterbese