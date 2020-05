V. Verona, Fresco: "Astenuti alla votazione finale. Non si possono giocare i play-off"

vedi letture

Il tecnico e il presidente della Virtus Verona, Luigi Fresco al Corriere di Verona approfondisce i temi legati all'Assemblea commentando le scelte del club: "La Virtus Verona si è astenuta dalla votazione finale. Il motivo è presto spiegato: abbiamo sposato la linea della Lega Pro sin dall’inizio e lo abbiamo confermato in sede di votazione. Ero stato uno di quelli che aveva caldeggiato la disputa dei playoff per sancire la quarta promozione ma è evidente che, alla luce della situazione che stiamo vivendo, non ci sono i presupposti per disputarli. L’astensione è da rimandare a questo aspetto".