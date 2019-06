Venezia, Cosmi nel mirino del Partizani Tirana insieme a Zeman

© foto di tuttoSALERNITANA.com

Potrebbe essere italiano il nuovo tecnico del Partizani di Tirana. Secondo quanto riportato da TrivenetoGoal.it il club albanese in questi giorni sarebbe in Italia per valutare due profili: Zdenek Zeman, decano delle panchine attualmente senza squadra, e Serse Cosmi, tecnico oggi al Venezia.