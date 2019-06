Venezia, Tacopina in arrivo per la riammissione in B. E per Dionisi

Spazio alla possibile riammissione in Serie B dei lagunari sulle pagine de La Nuova Venezia in edicola con il presidente Joe Tacopina in arrivo a inizio luglio per seguire da vicino le ultime fasi della presentazione della domanda.

“Facile, a questo punto, che il Venezia attenda l’arrivo di Tacopina per presentare in pompa magna Alessio Dionisi, il nuovo allenatore, la cui ufficializzazione è attesa per l’inizio della prossima settimana, anche se il trentanovenne allenatore di Abbadia San Salvatore ha rescisso mercoledì sera il contratto che lo legava all’Imolese fino al 2022. - si legge ancora - La riammissione in Serie B è ormai nelle mani del Venezia e nella documentazione che dovrà essere presentata, anche se i vertici di Arkus non intendono mollare l’osso. Ora dopo ora, il Palermo sta precipitando in un vortice nero con un susseguirsi di notizie negative".