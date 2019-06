Venezia, Tacopina: "Spero ancora nella B. Lupo? Persona di fiducia"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il presidente del Venezia Joe Tacopina nel corso della conferenza di presentazione di Fabio Lupo ha parlato della scelta del nuovo ds, dei programmi futuri e tenuto aperta la porta a una riammissione in cadetteria: “Finalmente abbiamo un nuovo direttore sportivo anche se non sappiamo se saremo in Serie B o C. Lupo è stata la prima scelta dopo diversi incontri con vari dirigenti, sia perché parla inglese e poi perché ispira fiducia, è una persona onesta e le persone di cui mi fido me ne hanno parlato molto bene. L’unico problema è che Fabio è un avvocato come me, ma pensandoci bene potrebbe anche esserci di aiuto. In Serie B ci sono più avvocati che dirigenti. - continua Tacopina come riporta Trivenetogoal.it - Il Palermo ha un problema economico, così come Chievo e Trapani. Se ci fosse una legalità credo che non dovremmo avere altri problemi. Spero nella riammissione visto che ci sono queste difficoltà e le regole sono molto chiare. Mi preoccupa solo che vengano fatte eccezioni e che non vengano bypassate. Posso garantire che faremo di tutto per tutelare i nostri diritti in tutti le sedi”.