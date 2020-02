vedi letture

Vicenza, Bedin: "Rinvio di due gare sostenibile. Giusto che prevalga il senso di responsabilità"

Anche il Vicenza prende posizione in merito alla scelta della Lega Pro di sospendere le gare del campionato nelle zone interessate dall'epidemia di Coronavirus Queste le parole del Dg del Lanerossi Paolo Bedin: "Mi sento solo di dire che, per esperienza, la sospensione di uno o due turni di campionato è sostenibile - si legge sulle colonne del Corriere del Veneto -, oltre invece sarebbe davvero complesso. Di fronte a situazioni del genere deve prevalere il senso di responsabilità, e in questo momento non possiamo che attenerci alle disposizioni delle autorità centrali e quindi ai provvedimenti della Lega. Dovremo riprogrammare la nostra preparazione e farci trovare pronti quando ci sarà da giocare anche i turni infrasettimanali".