Vicenza, Di Carlo: "Personalmente proverei a finire la stagione. Ma con delle certezze"

"Siamo fermi ai box come è giusto che sia, bisogna dare precedenza a chi non sta bene e alle persone più deboli. I nostri medici stanno giocando la partita più importante. La curva sta scendendo, ma c'è il dolore per le tante persone scomparse": parola di Domenico Di Carlo, intervenuto, come riferiscono i canali ufficiali della radio, a Radio Sportiva.

Il tecnico del Vicenza ha poi proseguito: "Allenamenti? C'era troppa paura quando prima degli stop. Il Vicenza ha messo a disposizione tutta l'attrezzatura per fare in modo che i giocatori possano allenarsi da casa. Cerchiamo di motivarli anche con iniziative simpatiche tra di noi. Il risultato sportivo credo che sia meritocratico per tutti, ma bisogna avere delle certezze prima di tornare in campo. Una volta sconfitto il virus si potrà anche programmare di finire la stagione".

E conclude: "Personalmente proverei a finire la stagione, anche per le grandi partite che abbiamo fatto e lo sforzo agonistico profuso. Sarebbe sportivamente corretto".