Vicenza, Di Carlo: "Playoff? Sì, ma solo se non ci sarà la possibilità di finire il campionato"

Domenico Di Carlo, allenatore del Vicenza, è intervenuto ai microfoni di Sportitalia per analizzare l'eventuale ripresa del campionato di serie C: "Stiamo aspettando le direttive, ci stiamo allenando per poter giocare. I ragazzi hanno voglia di concludere il campionato, ma le decisioni spettano al consiglio federale. Siamo primi con merito, chiaramente dietro ci sono squadre come Reggiana e Carpi che meritano di essere protagoniste".

Giusto giocare i playoff?

"Se non ci sarà possibilità di finire il campionato penso sia giusto fare i playoff. C’è tanta qualità, faccio i complimenti alle squadre che ho incontrato".