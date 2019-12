Vicenza, Melchiorri o Ciofani per l'attacco. Tanta concorrenza per il 1°

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Spazio al mercato del Vicenza sulle pagine del Corriere Veneto con attenzione all’attacco dove gli obiettivi sono Federico Melchiorri del Perugia e Daniel Ciofani della Cremonese. Al momento il club grigiorosso non ha preso una decisione sull’attacco e non sussiste una trattativa, mentre gli agenti del biancorosso stanno raccogliendo le offerte per il loro assistito. Oltre al Vicenza sul giocatore ci sono anche Padova e Pescara con quest’ultimo club favorito, ma in caso di proposta concreta da parte dei biancorossi Melchiorri sarebbe pronto a sedersi al tavolo per trattare. Lo scoglio potrebbe essere le richieste economiche degli umbri che però in caso di cessioni in Serie C del giocatore potrebbero scontare il prezzo del cartellino.