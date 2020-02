vedi letture

Vicenza, miglior difesa d'Italia. Grandi: "Meglio l'efficacia rispetto all'estetica"

In Serie A la palma di miglior difesa è nelle mani dell'Inter, mentre in B tocca al Frosinone. In Serie C c'è invece il Vicenza che con 12 reti al passivo in 27 giornate è, di fatto, la miglior retroguardia di tutto il calcio professionistico italiano. "Sono un portiere che preferisce privilegiare l’efficacia rispetto all’estetica - racconta il portiere dei biancorossi Matteo Grandi a La Gazzetta dello Sport - e se devo pensare agli interventi più belli di questo campionato in realtà mi vengono in mente quelli importanti: su tutte, le parate nella partita in casa del Südtirol, perché contribuirono a una vittoria fondamentale del nostro cammino".