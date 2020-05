Vicenza, Rosso: "Come club faremo il massimo, per dare alla città quello che merita"

Un messaggio a tutti i tifosi del Vicenza è quello che è arrivato, attraverso i canali ufficiali del club, da patron Renzo Rosso: "Ciao Vicenza friends. E' un momento molto duro, difficile, speriamo passi più velocemente possibile, e speriamo si torni a giocare. Poi se torneremo a giocare sarà a porte chiuse, quindi ancora più difficile, senza il vostro supporto sarà un'altra partita: ho fatto bloccare il "porte chiuse", non avendo nessun titolo nemmeno io posso andare a vedere la partita, quindi o mi danno la possibilità di andare allo stadio, o chiederò di andare direttamente in Serie B. A parte gli scherzi, speriamo veramente finisca presto questa storia, spero che tutti voi e le vostre famiglie stia bene, l'importante è la salute, in qualche modo ne verremo fuori: siamo italiani, abbiamo grinta, siamo veneti, siamo vicentini e abbiamo sicuramente delle grandi caratteristiche. Lottiamo, lottiamo e lottiamo, e riusciremo a fare qualcosa anche meglio di prima. Per cui siate forti, e siate vicini a noi. Io, il team e miei soci, tutti insieme, faremo il massimo per fare il meglio che possiamo e per quello che la città merita e per quello che voi meritate. Be strong!".