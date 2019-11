Vicenza, ultras vicini a Venezia: "Allo stadio col Leone di San Marco"

© foto di Francesco Inzitari/ILoveGiana

La Curva Sud del Vicenza ha pubblicato un comunicato in cui si esprime vicinanza e sostegno al popolo veneziano colpito in questi giorni da un’acqua alta che ha raggiunto livelli da record, quasi ai livelli del 1966, causando ingenti danni: “In occasione della partita di domenica contro il Ravenna, esortiamo tutto lo stadio ad esprimere la propria solidarietà verso la città di Venezia e verso tutti i Veneti che stanno subendo questa catastrofe che non serve citare.

Mentre la “Regina dell’ Adriatico” affonda sotto le acque della sua laguna e del suo mare, esiste un popolo che sta già pensando a come ritornare a galla più forte di prima. Proprio per questo, in attesa di capire come contribuire agli aiuti in maniera più concreta, invitiamo TUTTI a sventolare nel proprio settore bandiere e bandierine con le effigi del Leone di San Marco, simbolo della nostra bellissima regione e di tutti noi che a questa terra dobbiamo le nostre radici.

Non è nulla di politico come spesso si vuole far passare, perché il gonfalone non appartiene né a partiti, né a movimenti, ma appartiene ai VENETI.

E noi vogliamo esprimere la nostra più profonda vicinanza e la nostra più sincera solidarietà.

Popolo Veneziano, popolo Veneto, non mollare!”.