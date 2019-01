Vicenza, un tassello per reparto. Paghera affascina. Molti nomi in uscita

© foto di Federico Gaetano

Almeno un tassello per reparto in questo mercato di gennaio per il Vicenza Virtus. L'obiettivo del rinato club biancorosso sotto la gestione Rosso è e rimane la Serie B, anche attraverso i playoff. Per questo motivo servirà trovare qualche elemento che completi l'organico costruito per mister Colella e oggi nelle mani di Michele Serena. In difesa sembra in dirittura d'arrivo l'operazione per Nicola Strambelli del Potenza, mentre in linea mediana il nome più intrigante è quello di Fabrizio Paghera, colonna portante dell'Avellino delle ultime stagioni in Serie B e oggi svincolato dopo la scomparsa del sodalizio irpino. Per il parco attaccanti invece sono molti i nomi emersi a mezzo stampa: da Simone Guerra della Feralpisalò, passando per Mattia Minesso del Padova, fino ad arrivare a Pasquale Maiorino del Livorno. La sensazione, però, è che il ds biancorosso Werner Seeber stia ancora giocando a carte coperte, con il primo obiettivo ancora ben nascosto.

Molto il Vicenza avrà da fare anche sul fronte delle uscite. Solerio, Maistrello e Salvi sono già con la valigia in mano.