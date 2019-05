Vicenza Virtus, Bedin: "A breve novità sulla parte tecnica"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Ospite di Rigorosamente Calcio il dg del Vicenza Virtus Paolo Bedin ha parlato del nuovo corso biancorosso in vista della prossima stagione: “La pianificazione dell’area tecnica non solo sta già avvenendo ma è continua, una società professionistica seria la fa a prescindere dall’esito della stagione perchè dev’essere continuamente in movimento, c’è una riflessione sulla parte tecnica ma i tempi e modi devono essere rispettati, c’è un ds con cui parleremo e poi ci saranno delle novità che a tempo debito renderemo note a breve, uno dei pochi vantaggi di essere usciti al primo turno è che avremo più tempo per programmare la prossima stagione".