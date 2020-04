Vicenza, Zonta: "Felice del rinnovo. Spero di tornare in campo e conquistare la Serie B"

Il calciatore del Vicenza Loris Zonta ha risposto alle domande dei tifosi attraverso i canali social del club soffermandosi sul rinnovo e la voglia di conquistare la Serie B: “Volevo innanzitutto ringraziare la società per l'opportunità. Sono molto felice di poter indossare questa maglia per un'altra stagione. Speriamo di poter tornare in campo presto e conquistare la promozione. Fioretto? Non mi raserò i capelli né mi farò un tatuaggio, non mi piacciono e quindi dico no, ma speriamo di fare una grande festa assieme ai nostri tifosi. - continua Zonta come riporta Trivenetogoal.it - In questo momento ci manca la quotidianità, ma cerco di impegnarmi con allenamenti e studio. Sogno? Poter giocare in Serie A, speriamo di arrivare più in alto possibile con il Vicenza”.