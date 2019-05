Virtus Entella, via ai rinnovi: Nizzetto e Belli i primi

© foto di Federico Gaetano

La Virtus Entella, dopo la promozione in Serie B, è al lavoro per costruire la squadra del futuro iniziando dai rinnovi di contratto. Dopo il prolungamento del tecnico Roberto Boscaglia sarà la volta di due colonne dello spogliatoio come Luca Nizzetto, centrocampista e capitano, e Francesco Belli, difensore, che hanno il contratto in scadenza a fine giugno.

Resteranno ancora in bilico invece le posizioni di Marco Crimi, ora allo Spezia, e Joel Baraye, ora al Catania, che ancora non sanno se saranno riscattati dai club in cui militano o faranno ritorno alla base.