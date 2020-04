Virtus Francavilla, Magrì: "Non ci sono le condizione per una ripresa. Anche a livello etico"

Antonio Magrì, presidente della Virtus Francavilla ha rilasciato alcune dichiarazioni ad Antenna Sud in merito alla possibile ripresa del campionato: "La nostra posizione è quella espressa dal 90% dei club. Secondo noi, non ci sono al momento le condizioni per poter riprendere il campionato, in particolar modo dal punto di vista sanitario. Il calcio è uno sport di contatto, evitare problemi è difficile. Da un punto di vista economico, poi, riprendere diventa complicato: andare oltre la data del 30 giugno comporterebbe ulteriori costi in mancanza di ricavi, dal momento che si giocherebbe a porte chiuse. La Serie C non è una categoria sostenibile, si va avanti grazie alla generosità dei singoli presidenti. Non è etico riprendere il calcio con le nostre aziende ancora chiuse. L'intero sistema, a livello di costi, andrebbe rimodulato"