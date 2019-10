Virtus Verona, arriva l’esperto Sammarco a centrocampo

© foto di Federico Gaetano

Come riportato da L’Arena la Virtus Verona nella giornata di oggi dovrebbe ufficializzare l’arrivo dell’esperto centrocampista Paolo Sammarco, classe ‘83 nell’ultima stagione al Frosinone. Il giocatore questa mattina è arrivato in città per sottoporsi alle visite mediche accompagnato dal general manager Diego Campedelli, dal responsabile dell'area tecnica Matteo Corradini e dal responsabile comunicazione Gianluca De Rosa. Per Sammarco contratto fino al termine della stagione.