ufficiale L'ex Frosinone Sammarco riparte dalla D. Firma con l'Arzignano

vedi letture

Colpo da novanta quello messo a segno dall'Arzignano e dal Ds Mattia Serafini.

La notizia era nell'aria, ma adesso è ufficiale: L'ex Frosinone Paolo Sammarco, che ha all'attivo oltre 400 presenze tra Serie A e B, è un nuovo calciatore dell'Arzignano.

Classe '83, e reduce dall'esperienza con la Virtus Vecomp Verona, queste le sue prime parole in gialloceleste: "Sono molto contento di iniziare questa nuova avventura in maglia gialloceleste l’ambiente mi sembra ideale per un giocatore: ti permette di lavorare nel migliore dei modi, con grande tranquillità e serietà. Puntiamo a fare buone in questa stagione; vediamo strada facendo dove potremo arrivare. Ho visto un gruppo molto motivato a sudare e togliersi delle belle soddisfazioni in questa stagione. Cercherò di mettere la mia esperienza a disposizione dell’ambiente dentro e fuori da campo: il calcio credo debba essere vissuto a trecentosessanta gradi, quindi voglio mettermi a completa disposizione di tutti. Spero di essere un elemento importante per questa squadra”.