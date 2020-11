Vis Pesaro, emersa una positività nel gruppo squadra: domani altri tamponi. La nota

Piccoli problemi in casa Vis Pesaro. Nella giornata odierna, infatti, è stata riscontrata una positività al Covid-19 nel gruppo squadra biancorosso, costretto adesso a sottoporsi a un nuovo ciclo di test, proprio nel giorno del match contro il Cesena.

Questa la nota della società marchigiana:

"La Vis Pesaro 1898 comunica che un componente del gruppo squadra è risultato positivo al Covid al termine dell’elaborazione dei tamponi effettuati lunedì 9 novembre.

La società ha attivato tutte le procedure previste dal protocollo in vigore e il componente del gruppo squadra, risultato positivo e totalmente asintomatico, è stato prontamente posto in quarantena a domicilio.

Domani mattina la squadra e lo staff si sottoporranno nuovamente a un nuovo giro di tamponi, come previsto dal protocollo Lega Pro, ovvero nello stesso giorno della gara in programma, Vis Pesaro-Cesena, con inizio alle ore 18:30".