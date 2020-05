Vis Pesaro, il dg Borozan: "Si riparte da Galderisi. Nei prossimi anni obiettivo Serie B"

Vlado Borozan, dg della Vis Pesaro, parla a San Marino RTV del momento della sua squadra che, in teoria, sarebbe ad oggi già salva senza dover passare da eventuali playout, grazie al gol segnato al 93' contro la Fermana, nella prima e unica partita con il nuovo allenatore Galderisi. Proprio dal futuro del tecnico, inizia l'intervista del dirigente: "Sì sì, si ripartirà da lui. La nostra intenzione poi è anche quella di continuare il rapporto con la Samp: ovviamente bisogna essere in due. In questi due anni entrambe le parti si sono dette soddisfatte, vedremo se ci saranno i presupposti per continuare. Noi siamo una società virtuosa e solida, il nostro progetto è pensato a medio-lungo termine e nel prossimo o nei prossimi anni l'obiettivo è arrivare più in alto possibile e tentare di fare ciò che non è riuscito a nessuno nei nostri 122 anni di storia, salire di categoria. Vedremo in che tempi arriverà, ma l'ambizione è massima".