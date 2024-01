Ufficiale Vis Pesaro, rinforzo in attacco: Castigliani ha firmato per un anno e mezzo

Serie C

Oggi alle 16:16 Serie C

La Vis Pesaro 1898 comunica di aver acquisito, a titolo definitivo, i diritti alle prestazioni sportive di Simone Castigliani. L’attaccante classe 2003 ha firmato un contratto biennale fino al 30 giugno 2025.

Castigliani proviene dalle giovanili della Lazio, dove si è messo in mostra soprattutto nella categoria Primavera con 16 reti e 8 assist in 55 presenze. Il suo percorso di crescita l’ha condotto, a gennaio del 2023, alla prima esperienza tra i pro con la Carrarese. Dotato di tecnica e buone capacità atletiche, può ricoprire tutti i vari ruoli del fronte d’attacco. Per la sua esperienza alla Vis Pesaro ha scelto di indossare la maglia numero 85.