© foto di Salvatore Colucci

Il tecnico Antonio Calabro nel corso della conferenza stampa di oggi ha spiegato i motivi che lo hanno portato a salutare anzitempo la Viterbese risolvendo il contratto: “Ho dei problemi famigliari non irrisolvibili, la mia presenza è più opportuna da altre parti che qui. Devo ringraziare il presidente che ha capito le mie esigenze. Ho preso questa decisione a malincuore, ma purtroppo con la testa sono da un’altra parte e per questo ho preferito lasciare, perché la società merita il mio rispetto e che io sia concentrato al 100% su di essa, cosa che ora non posso garantire. - continua Calabro come riporta Tuttoc.com -Ho cercato di dare il massimo, il presidente può confermarlo, ma in questo momento non riesco ad essere a 360 gradi dentro il progetto. Ringrazio la città e i tifosi. Chi verrà troverà la strada asfaltata”.