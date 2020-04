Viterbese, Calabro: "Tounkara, potenzialità per il salto di categoria. Urso? Migliorato tantissimo"

vedi letture

Filo diretto con gli spettatori di Eleven Sports per il tecnico della Viterbese Antonio Calabro. Ecco uno stralcio delle sue dichiarazioni: "La Viterbese ha conosciuto un processo di crescita globale, fisico e tattico. Un giocatore che è cresciuto più degli altri? Forse Urso, che è migliorato tantissimo, o Baschirotto, che giocava in D l'anno scorso. Ma ce ne sono tanti che non si erano mai affacciati tra i professionisti e hanno avuto un impatto che non si sapeva come sarebbe potuto evolvere. Errico? Io lo vedo come giocatore di fascia, lì risaltano le sue migliori caratteristiche. E' molto bravo nell'uno contro uno offensivo ma anche in quello difensivo, è difficile da saltare Tounkara? Ha grandi potenzialità fisiche e tecniche, ha margini per il salto di categoria se riuscirà a migliorare. Le società come la nostra che intendono investire nei giovani, e non parlo solo di quelli che fanno minutaggio, puntano su una tipologia di calcio precisa. La strada intrapresa dal presidente Romano sta dando i suoi risultati".