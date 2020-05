Viterbese, Errico: "Con il mito di Iniesta e Neymar, vorrei raggiungere la Serie A"

vedi letture

Ospite della rubrica Behind The Gialloblu, in onda su Viterbese On Air, il centrocampista della Viterbese Andrea Errico ha parlato del momento attuale: "Questo tempo a casa lo passo guardando film, giocando alla PlayStation e allenandomi un paio di ore al giorno in attesa dell'eventuale ripresa, se riniziamo voglio essere pronto: abbiamo il prof. che ci manda un foglio con degli allenamenti da svolgere, e anche gli altri membri dello staff ci girano dei video per vedere dove poter migliorare sotto l'aspetto tattico, guardando anche altre squadre. Molto di più non possiamo fare, ma vedere altre squadre, anche di A e B, è interessante, ti fa capire tante cose: la mia passione per il calcio è nata gradualmente, ho fatto molti sport, e questo è quello che ho preferito, voglio migliorarmi. I miei miti sono Andres Iniesta e Neymar".

Andando poi alla squadra: "Qua a Viterbo sto bene, siamo un gruppo davvero molto unito, perfetto. Siamo molti giovani, è vero, ma anche i più esperti ci hanno accolto bene. Vorrei arrivare più in alto possibile in carriera, ma ora penso al presente, e qui credo di poter imparare molto".