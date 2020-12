Viterbese, la prossima settimana arriva in prova la mezzala belga Guillaume De Schryver

Potrebbe essere il classe '96 belga Guillaume De Schryver il centrocampista svincolato di cui la Viterbese è in cerca. Come riporta il portale cuorigialloblu.com, il giocatore, che ha giocato in A e B del campionato belga, dovrebbe arrivare infatti in prova alla Palazzina già la prossima settimana per essere valutato da mister Roberto Taurino e dal suo staff. Il profilo del ragazzo sembra gradito alla Viterbese, che però vuole verificare soprattutto le condizioni fisiche della mezzala sinistra o destra ex Westerlo.