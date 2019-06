Viterbese, spunta l'interesse di Zavaglia per l'acquisto del club

© foto di Image Sport

Continua ad essere un grande punto interrogativo il futuro prossimo della Viterbese. Il presidente Piero Camilli ha deciso di uscire dal mondo del calcio e ha messo il club in vendita. Il tempo però per portare a termine tale operazione è davvero stretto, considerando la deadline del 24 giugno per l'iscrizione al prossimo campionato di Lega Pro. Iscrizione che, ad oggi, Camilli non ha intenzione di effettuare.

E' partita dunque la caccia ad un possibile acquirente del club laziale e secondo quanto riportato da TusciaWeb nelle ultime ore sarebbe emerso il nome di Franco Zavaglia, procuratore ex direttore sportivo ai tempi dell’Arezzo, che avrebbe chiesto informazioni in qualità di rappresentante di un gruppo di imprenditori.