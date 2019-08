Zichella: "Monza, Triestina e Teramo le squadre da battere in Serie C"

© foto di Uff. Stampa Teramo

Nell'intervista rilasciata a tuttoc.com, l'ex tecnico del Teramo Giovanni Zichella, quando il campionato di Serie C è prossimo al via, ha detto la sua sul torneo, stilando quelle che, a suo parere, sono le formazioni da battere: "Monza da battere? Indubbiamente si. Ma io punto l’attenzione anche sulla Juventus U23, che sarà quest’anno la vera sorpresa: lo scorso anno ha sottovalutato troppo il campionato di C, quest’anno credo invece farà una buonissima stagione, anche in virtù della rosa più esperta che ha costruito. Nel Girone B la Triestina può fare bene, come il Piacenza, ma il calcio va a cicli e quest’anno credo proprio sia l’anno degli alabardati. Vedo poi bene il Cesena, che potrebbe essere l’outsider del raggruppamento: è una piazza importante, che dalla sua ha anche la spensieratezza. [...] Sarò controtendenza, ma per me nel Girone C la vera squadra da battere è il Teramo. Ci sono tante ottime formazioni come Reggina, Ternana, Bari, Catanzaro e Catania, ma gli abruzzesi hanno qualcosa in più, quest’anno stanno davvero facendo bene. Hanno due titolari per ruolo, e in campo questo conta, e stanno programmando a lungo termine grazie al club solido e competente che hanno: la chiarezza degli obiettivi per un tecnico è importante, i dirigenti sono coerenti con ciò che dicono. E per vincere la società è fondamentale”.