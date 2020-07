Zironelli rivela: "Col Padova non ci fu nulla di concreto. Avevo già la testa al Modena"

vedi letture

Dalle colonne del Corriere del Veneto - edizione Padova e Rovigo, è intervenuto l'ex tecnico della Juventus U23 Mauro Zironelli, per parlare del confronto tra i bianconeri e il Padova, valido per il Primo Turno della Fase Nazionale dei playoff. L'ex trainer del Modena, però, svela anche una sorta di retroscena di mercato, dato che la scorsa estate il suo nome fu accostato ai biancoscudati: "Non ci fu nulla di concreto. Non ricevetti chiamate in realtà, anche perché avevo già un pensiero fisso in testa, che era quello di andare a Modena. Eravamo tanto avanti con le cose, non c’è mai stata la possibilità reale che io allenassi il Padova. Sogliano mi chiamò a Bari e lo ringrazio. Furono pochi giorni, ma anche in quel caso imparai qualcosa. Dopo che successe quello che sappiamo a Bari emerse la possibilità di allenare la Juventus Under23 e io non ci pensai due volte".