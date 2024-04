Ufficiale Al via una nuova carriera per Perticone. Da giocatore... ad allenatore del Treviso

"La società Treviso FBC 1993 comunica che mister Michele Florindo oggi è stato sollevato dall’incarico di primo allenatore della squadra biancoceleste. Il club desidera ringraziare mister Florindo per il suo impegno e la sua dedizione durante il suo mandato e gli augura il meglio per il suo futuro professionale.

Il Treviso FBC 1993 al contempo annuncia che il nuovo allenatore della prima squadra è Romano Perticone. La società è certa che il nuovo allenatore saprà dare le giuste soddisfazioni a tutto l’ambiente biancoceleste": questo, il comunicato pasquale del Treviso, neopromosso in D e ora al quarto posto della classifica del Girone C.

Si chiude quindi la carriera calcistica di Perticone, che sui propri profili social ha così dato l'annuncio:

"NEW CHAPTER

Era iniziato così questo lungo viaggio, dal mio amatissimo giardino di casa con la mia fidanzata dell’epoca, la mia palla.

Oggi è arrivato il momento del congedo al calcio giocato, senza rimorsi né rimpianti , con la consapevolezza di essere sempre rimasto me stesso.

Grazie ai miei genitori che mi hanno permesso di iniziare questo viaggio con entusiasmo e a tutti quelli che mi hanno accompagnato nel percorso.

Oggi si riparte con un nuovo ruolo e con lo stesso impegno, grazie per la fiducia al Treviso".