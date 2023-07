ufficiale Perticone riparte dalla D dopo l'addio al Cittadella. Giocherà nel Treviso

Romano Perticone riparte dalla Serie D. L'esperto difensore riparte da Treviso dopo l'addio al Cittadella, con cui è andato in scadenza alla fine della scorsa stagione, senza rinnovare il contratto. Perticone, dunque, resta in veneto e riparte da Treviso, "una città bellissima, che merita altri palcoscenici. Forza Treviso!", come ha scritto su Twitter.