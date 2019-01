Avellino, clamoroso Alfageme: non può giocare in Serie D

© foto di Giuseppe Scialla

Luis Maria Alfageme non può giocare in Serie D. Come riporta SportAvellino, l'ex punta della Casertana ha il doppio passaporto argentino-italiano, ma non è cittadino italiano e, di conseguenza, non può essere tesserato dal club irpino nonostante la presentazione ufficiale e i primi allenamenti. Una beffa per l'ex bomber dei falchetti che, adesso, potrà trovare squadra solo nei professionisti per non rimanere svincolato. Non avendo lo status di italiano, conclude il sito che segue le vicende dei campani, il tesseramento di Alfageme sarebbe dovuto avvenire entro il 31 dicembre.