Alfageme verso il ritorno in Serie C: corsa a tre per l'argentino

© foto di Gianfranco Carozza

Dopo la rescissione con la Casertana, Luis Maria Alfageme sembrava promesso sposo dell'Avellino, ma l'argentino, pur avendo il doppio passaporto, non ha la cittadinanza italiana, e, di conseguenza, non può essere tesserato dal club irpino nonostante la presentazione ufficiale e i primi allenamenti: il suo tesseramento sarebbe dovuto avvenire entro il 31 dicembre. Ma la sensazione è che il calciatore non rimarrà per molto tempo in giro: secondo quanto raccolto da TuttoC.com, su di lui ci sono Cavese, Monopoli e Paganese.