Bari, da Branduani a Brignoli: i nomi per la porta della prossima stagione

© foto di Rosario Carraffa/TuttoPalermo.net

Il Bari inizia a costruire la formazione per la prossima Serie C. La Gazzetta dello Sport in edicola, nella sua edizione pugliese, scrive che piace Paolo Branduani (30) della Juve Stabia nel ruolo di portiere. Sull’agenda dei dirigenti biancorossi ci sarebbe anche Matteo Pisseri (27), ora impegnato nei playoff promozione con il Catania, così come Jacopo Furlan (26), approdato senza fortuna in biancorosso prima di trovare spazio a Trapani e nel Catanzaro. Ci sarebbe, inoltre, un interessamento per Alessandro Confente (20) di proprietà del ChievoVerona, in prestito alla Reggina nell’ultima stagione. Ma sulle orme del promettente portiere veneto pare che ci sia anche lo Spezia. La pista più intrigante risponde al nome di Alberto Brignoli (27), già a Benevento e Palermo.