Fonte: TuttoserieD.com

© foto di Emanuele Taccardi/TuttoMatera.com

Secondo quanto riporta la Redazione di TuttoserieD.com potrebbe esserci di nuovo il Bari nel futuro di Giovanni Di Noia, centrocampista attualmente in forza al Carpi ma il cui cartellino è di proprietà del Chievo. Il classe 1994, che nel club pugliese è cresciuto, disputando anche la stagione di Serie B 2015/16, era rimasto svincolato la scorsa estate all'indomani del fallimento dei biancorossi. Il nuovo Bari comincia quindi a prendere forma, in attesa di una promozione in Serie C sempre più vicina.