Cesena, Pelliccioni: "Pulzetti e Ricci? Bei profili, ma non sarà facile"

© foto di Matteo Bursi

Intervistato da Tuttocesena.it il direttore sportivo del club bianconero Alfio Pelliccioni ha tracciato le linee guida della prossima stagione che vedrà il Cesena nuovamente fra i professionisti: “Ho voglia di ripartire da qui, attendo aggiornamenti da parte della proprietà. Angelini? Preferisco non rispondere sul mister, la società deciderà se continuare o meno con lui. Quella del ds e del mister sono le prime decisioni che si dovranno prendere, dopodiché si potrà parlare anche dei calciatori da trattenere. - continua Pelliccioni - Pulzetti e Ricci nuovi acquisti? Il primo non si discute e poi gli ex possono sempre darti qualcosa in più, ma bisogna ricordare che ha uno stipendio importante. Solo se ci venisse incontro allora potrebbe succedere qualcosa. Il secondo l’ho già avuto alle mie dipendenze e mi piacerebbe riaverlo con me. Ma so che sul suo tavolo c’è già un’importante proposta di rinnovo della sua Carrarese. La vedo dura”.