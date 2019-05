Cesena, per il ritorno in Serie C si punta su Bisoli

Sembra proprio alla ricerca di un nuovo allenatore il Cesena, che per il ritorno nel professionismo ha messo gli occhi su profili esperti per la categoria. In principio fu Giuseppe Scienza, che nella stagione attuale ha guidato il Monopoli, ma adesso, stando a quanto riferito dal Corriere del Veneto, è spuntato anche il nome di Pierpaolo Bisoli, esonerato dal Padova ma ancora sotto contratto con il club biancoscudato.