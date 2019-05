Ds Arzignano: "Pensavamo che la festa fosse rinviata. Invece siamo in C"

© foto di Sarah Furnari/TuttoLegaPro.com

Il direttore sportivo dell’Arzignano Valchiampo Mattia Serafini ai microfoni di TuttoC.com ha parlato della promozione in Serie C del club veneto: “Domenica battiamo l'Este con grande fatica, ma anche grande determinazione. Al 90' ci fiondiamo su telefoni e tablet per conoscere il risultato dell'Union Feltre, prima del match dietro di noi a tre punti. Sta battendo il Levico e siamo già nel recupero. Un po' delusi per come si erano messe le cose, facciamo per andare via, pensavamo la festa fosse ormai rinviata. Invece ci arriva la segnalazione, il Levico ha pareggiato, siamo in Serie C. Io inizio a correre come un forsennato per il campo, sugli spalti la notizia non si era ancora diffusa e forse qualcuno mi avrà pure preso per matto. Poi, però, lo speaker inizia a urlare il risultato ed è stato bellissimo. Anche perché, subito dopo, il Levico addirittura la ribalta e lì ogni paura è scomparsa, si è smaterializzata. Siamo in Serie C e con una giornata d'anticipo, un sogno. Vicenza? Il nostro stadio, il "Dal Molin", è un gioiellino per la Serie D. Per la Lega Pro, invece, è da sistemare, soprattutto nel settore dell'illuminazione. Confidiamo di poter utilizzare la nostra struttura il prima possibile, il nostro presidente sta lavorando in prima persona per permettercelo. - conclude Serafini parlando di mercato - Abbiamo un campionato da terminare e una poule scudetto da onorare al meglio, visto che ci scontreremo contro due squadre del calibro di Lecco e Como. Poi sarà tempo di mercato: mister Di Donato è confermatissimo e non smantelleremo la rosa. Ovviamente inseriremo alcuni giocatori per formare una rosa che ci consenta di poter salvarci con tutte le nostre forze. Tecniche, fisiche e soprattutto mentali”.