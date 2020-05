esclusiva Ds Lucchese: "Accolta con grande gioia la proposta dell'assemblea di D"

L'assemblea di Lega D ha deliberato: la proposta da presentare in Consiglio Federale vede le prime di ogni girone promosse in Serie D e le ultime quattro retrocesse in Eccellenza. Situazione questa che premia anche la Lucchese, al ritorno tra i pro dopo un anno di purgatorio.

Di questo, ai microfoni di TuttoMercatoWeb.com, ne ha parlato il Ds rossonero Daniele Deoma: "Abbiamo accolto con grande gioia la proposta dell'assemblea, aspettiamo però la ratifica della FIGC che arriverà il prossimo 3 giugno con il Consiglio Federale: poi potremo festeggiare. E' vero che pare essere solo una prassi, ma attendiamo, anche se il ritorno tra i professionisti è quello che speravamo da inizio anno. Voglio anche complimentarmi con le altre otto squadre che, come noi, si troveranno a disputare il campionato di C l'anno prossimo, e, da siciliano, faccio un augurio doppio al Palermo".