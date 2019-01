ESCLUSIVA TMW - Quagliata al Bari, l’ag.: “Una nuova grande avventura”

Colpo di prospettiva per il nuovo Bari rinato dalle ceneri del fallimento. Il club pugliese ha chiuso in queste ore l’operazione per l’arrivo in biancorosso di Giacomo Quagliata, esterno classe 2000 cresciuto nel settore giovanile della Pro Vercelli. Per parlare del trasferimento la redazione di Tmw ha contattato l’agente del ragazzo, Lara Palmegiani: “Sia io che Giacomo siamo molto felici di questa nuova avventura - ha dichiarato -. Bari è una grande piazza del calcio italiano, gestita adesso da una proprietà importante come quella della famiglia De Laurentiis: la scelta migliore per il futuro di un ragazzo come Quagliata. Ci teniamo a ringraziare sia il Latina che ha concesso a lui l’opportunità di conquistarsi una opportunità importante come quella che stiamo per affrontare, sia la Pro Vercelli che ha permesso a Giacomo di crescere negli ultimi anni”.

Cosa risponde alle voci che voglio in Napoli “vigile” sul giocatore?

“Accostare la famiglia De Laurentiis che opera al Bari con il Napoli è un esercizio semplice ed è normale che sia una cosa lusinghiera per chiunque, ma adesso siamo concentrati solo e soltanto sul Bari, un grande club che ha fortemente voluto questa operazione”