Secondo quanto riportato da La Gazzetta del Sud il FC Messina starebbe pensando a un grande colpo in attacco per dare filo da torcere al Palermo nella corsa verso la Serie C. L’obiettivo dell’ambiziosa squadra siciliana è Francesco Marcheggiani, classe ‘91, protagonista con la maglia del Rieti nel Girone C di Serie C con otto reti in 15 presenze. Numeri che hanno attirato sul centravanti l’interesse di numerosi club professionistici e che, vista la situazione in casa laziale, a gennaio potrebbe decidere di salutare gli amarantocelesti per una nuova avventura. Appare difficile che il Messina possa spuntarla, ma il patron Arena sembra pronto a tutto per regalare alla squadra un centravanti di spessore.