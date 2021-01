tmw Lucchese, lunedì il primo innesto: dalla Vis Pesaro arriva Marcheggiani

Primo possibile innesto, già lunedì all'apertura del mercato, per la Lucchese. Come raccolto da TuttoMercatoWeb.com, il club è vicino all'accordo con la Vis Pesaro per il prestito dell'attaccante Francesco Marcheggiani: il classe '89 andrebbe a rimpolpare il reparto offensivo, in attesa poi di almeno altri due innesti di spessore per la squadra di mister Lopez.