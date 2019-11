Foggia, occhi sul mercato: si cercano tre innesti di peso

© foto di Nicola Ianuale/tuttoSALERNITANA.com

Il Foggia attende la riapertura del mercato invernale per piazzare tre colpi e puntare al ritorno fra i professionisti. Secondo quanto riporta Foggiacalciomania.com sarebbero tre i profili seguiti dal club di Roberto Felleca: un under di qualità e due over – un attaccante e un centrale – d’esperienza che possano dare far svoltare i rossoneri, attualmente secondi in classifica, e dare lo slancio alla corsa promozione.