Grosseto, Ceri: "Ci faremo trovare pronti anche per la C: dove lotteremo per salvarci"

Come riferisce notiziariocalcio.com, al'interno della trasmissione Aspettando i dilettanti…, è intervenuto il presidente del Grosseto Mario Ceri, per parlare della possibile partecipazione al prossimo campionato di C: "Se sarà Serie C come sembra ci faremo trovare pronti. Non abbiamo mai illuso nessuno fin dal primo momento che siamo venuti a Grosseto e non lo faremo neanche questa volta. Piedi ben piantati per terra e ci operiamo per il bene della società, che mi piace ricordare che è sana. Piero Camilli? Non l’ho più visto dalla sfida in casa contro il Monterosi, ripeto programmeremo il futuro in maniera seria e onesta. I ragazzi si meritano tutti la riconferma per quello che hanno fatto vedere. Con tre/quattro elementi saremo competitivi per giocarci la salvezza in Serie C”.