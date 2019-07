Gazzetta di Modena: “Oggi il ritorno in Serie C”

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Spazio al Consiglio Federale che oggi alle 12 dovrebbe certificare il ritorno fra i professionisti dei Canarini sulla Gazzetta di Modena: “Modena, il grande giorno. Oggi il ritorno in Serie C”.

“Il giorno tanto atteso è arrivato e finalmente qualcosa di più sul nuovo Modena si potrà sapere con i crismi dell'ufficialità. Il Consiglio Federale, convocato alle 12 di oggi, proietterà i canarini in serie C con un ripescaggio costato 300.000 euro a fondo perduto oltre a un' ulteriore fideiussione da 300.000 euro. Le caselle da colmare in serie C sono sei dopo la riammissione del Venezia in B al posto del Palermo e i forfait di Albissola, Arzachena, Foggia, Lucchese e Siracusa in terza serie: ad essere riammesse saranno Virtus Verona, Fano e una tra Bisceglie e Paganese, la prima delle due se avrà l' ok per l' omologazione del proprio stadio agli standard richiesti, mentre le ripescate saranno le uniche tre che hanno presentato domanda e cioè Modena, Reggio Audace e Cerignola. - si legge nel pezzo - Poco dopo l' ora di pranzo, dunque, il Modena e tutto il popolo gialloblù avranno la certezza del ritorno in serie C dopo le umiliazioni subite due stagioni fa con radiazione e fallimento e dopo l' anno di purgatorio in D culminato con la vittoria dei playoff”