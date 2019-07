© foto di Matteo Papini/Image Sport

Attraverso una nota ufficiale, la Reggio Audace comunica di avere ultimato in data odierna la presentazione della documentazione necessaria alla richiesta di ripescaggio in Serie C per la stagione sportiva 2019/2020.

Come da comunicato, "nella giornata di ieri il Segretario Generale Nicola Simonelli, che ha coordinato il lavoro di squadra svolto negli uffici per preparare la domanda, si è recato a Roma per una prima consegna presso la Commissione Criteri Infrastrutturali, Commissione Criteri Sportivi-Organizzativi e Co.Vi.So.C. Oggi il dirigente granata ha depositato a Firenze il restante materiale nella sede della Federazione Italiana Giuoco Calcio e Lega Pro".