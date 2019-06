Lucchese, a rischio anche la D. Salta la trattativa col Ghiviborgo

© foto di Luca Maggiani/TuttoLegaPro.com

Fino a ieri sembrava tutto fatto per l’acquisto da parte della Lucchese del titolo sportivo del Ghiviborgo che avrebbe permesso ai rossoneri di ripartire dalla Serie D. Ma poi tutto è saltato, con le Pantere che potrebbero dover ripartire dall'Eccellenza o ancora più giù, come rivelato da Marco Arturo Romano a Gazzettalucchese: “Sono sotto choc, era tutto definito, oggi dovevamo andare dal notaio e invece con un messaggio whatsapp, ieri sera, intorno alle 22,30, mi è stato conunicato dai dirigenti del Ghiviborgo che tutto era saltato. Era tutto definito o quasi, oggi dovevamo incontrare anche il tecnico Favarin, ci eravamo mossi per tempo perché volevamo vincere il campionato e essere pronti ai nastri di partenza. C'erano ancora questioni da risolvere come quella sul marchio, ma eravano avanti, come detto al punto da essere pronti per andare dal notaio. – continua Romano - Ora tocca al sindaco Tambellini muoversi e chiedere il titolo attraverso la Figc, come successo in altre piazze, a quel punto dovrà indire una manifestazione di interesse e i tempi slitteranno, anche se la scadenza per essere ammessi in sovrannumero non è fissa al 12 di luglio. Sono molto amreggiato”.